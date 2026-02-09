«Такова реальность». Итальянец Элиа Барп — о своём 14-м месте в олимпийском скиатлоне

Итальянский лыжник Элиа Барп, занявший 14-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026, прокомментировал свой результат.

— Как тебе эта гонка? Можешь дать пару горячих комментариев?

— В классическом стиле я не самый лучший лыжник, к сожалению. Всем итальянцам было тяжело держаться в классике. Такова реальность. Ноги у меня работали, но мне очень жаль, что я не остался с группой лидеров на классике. Я разыграл карты так, как разыграл. Надеюсь на лучшее в будущем, — сказал Барп в интервью Okko.

Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, выигравший своё шестое золото Олимпийских игр. Россиянин Савелий Коростелёв занял четвёртое место.