«Такова реальность». Итальянец Элиа Барп — о своём 14-м месте в олимпийском скиатлоне
Итальянский лыжник Элиа Барп, занявший 14-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026, прокомментировал свой результат.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
— Как тебе эта гонка? Можешь дать пару горячих комментариев?
— В классическом стиле я не самый лучший лыжник, к сожалению. Всем итальянцам было тяжело держаться в классике. Такова реальность. Ноги у меня работали, но мне очень жаль, что я не остался с группой лидеров на классике. Я разыграл карты так, как разыграл. Надеюсь на лучшее в будущем, — сказал Барп в интервью Okko.
Победителем гонки стал норвежец Йоханнес Клебо, выигравший своё шестое золото Олимпийских игр. Россиянин Савелий Коростелёв занял четвёртое место.
