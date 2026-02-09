«Он умничка!» Итальянский лыжник Барп — о результате Савелия Коростелёва в скиатлоне на ОИ
Поделиться
Итальянский лыжник Элиа Барп, занявший 14-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026, положительно оценил выступление россиянина Савелия Коростелёва в этой же гонке.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
Спортсмен из России, выступающий в нейтральном статусе, финишировал четвёртым, проиграв третьему месту 1,5 секунды. Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо.
— Что скажешь о результате твоего друга и нашего спортсмена Савелия Коростелёва? Он бился до конца. Что скажешь ему?
— Он умничка! Мне безумно жаль, что он приехал четвёртым. Он точно заслужил медаль. Но у него, как и у меня, ещё будут другие гонки. Я очень надеюсь зайти с ним на подиум, — сказал Барп в интервью Okko.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
17:07
-
17:00
-
16:48
-
16:39
-
16:31
-
16:24
-
16:16
-
16:13
-
16:04
-
15:59
-
15:34
-
15:19
-
15:07
-
14:59
-
14:43
-
14:25
-
14:17
-
14:14
-
13:58
-
13:58
-
13:36
-
13:34
-
13:29
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
12:56
-
12:33
-
12:30
-
12:18
-
12:16
-
12:03
-
11:41
-
11:38
-
11:10