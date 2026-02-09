Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

«Он умничка!» Итальянский лыжник Барп — о результате Савелия Коростелёва в скиатлоне на ОИ

«Он умничка!» Итальянский лыжник Барп — о результате Савелия Коростелёва в скиатлоне на ОИ
Комментарии

Итальянский лыжник Элиа Барп, занявший 14-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026, положительно оценил выступление россиянина Савелия Коростелёва в этой же гонке.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

Спортсмен из России, выступающий в нейтральном статусе, финишировал четвёртым, проиграв третьему месту 1,5 секунды. Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

— Что скажешь о результате твоего друга и нашего спортсмена Савелия Коростелёва? Он бился до конца. Что скажешь ему?
— Он умничка! Мне безумно жаль, что он приехал четвёртым. Он точно заслужил медаль. Но у него, как и у меня, ещё будут другие гонки. Я очень надеюсь зайти с ним на подиум, — сказал Барп в интервью Okko.

Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
