«Он умничка!» Итальянский лыжник Барп — о результате Савелия Коростелёва в скиатлоне на ОИ

Итальянский лыжник Элиа Барп, занявший 14-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026, положительно оценил выступление россиянина Савелия Коростелёва в этой же гонке.

Спортсмен из России, выступающий в нейтральном статусе, финишировал четвёртым, проиграв третьему месту 1,5 секунды. Гонку выиграл норвежец Йоханнес Клебо.

— Что скажешь о результате твоего друга и нашего спортсмена Савелия Коростелёва? Он бился до конца. Что скажешь ему?

— Он умничка! Мне безумно жаль, что он приехал четвёртым. Он точно заслужил медаль. Но у него, как и у меня, ещё будут другие гонки. Я очень надеюсь зайти с ним на подиум, — сказал Барп в интервью Okko.