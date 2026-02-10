Скидки
Прыжки с трамплина. Смешанная команда
Смотреть трансляцию
20:45 Мск
Сегодня (0)
Выступление Алёны Крыловой в шорт-треке на Олимпиаде 2026 10 февраля: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Выступление Крыловой в шорт-треке на ОИ-2026 10 февраля: во сколько начало, где смотреть
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в шорт-треке состоится квалификация на дистанции 500 м среди женщин. Российская шорт-трекистка Алёна Крылова примет участие в соревнованиях. 23-летняя спортсменка выступит в седьмом заезде. Состязание начнётся в 12:30 мск. В прямом эфире его покажет Оkko.

Права на трансляцию соревнований по шорт-треку на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.
Олимпиада 2026. Шорт-трек
Женщины. 500 м. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 12:30 МСК
Не началось

Крылова, как и другие российские спортсмены, принимает участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. В рамках соревнований по шорт-треку будет разыграно девять комплектов наград — по четыре у мужчин и женщин, а также один в смешанной дисциплине.

Олимпиада-2026: главное:

