Свищёв: если есть возможность побороться за медаль Коростелёва, то это стоит сделать

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил о необходимости борьбы за медаль Савелия Коростелёва в скиатлоне на Олимпиаде-2026. Он отметил, что нужно проанализировать возможность защиты прав россиянина.

«Конечно, если есть возможность и законные права побороться за медаль Савелия Коростелева, то это стоит сделать. Если регламент это позволяет, то почему бы и нет. Я думаю, что юристы Федерации лыжных гонок России и юристы Олимпийского комитета России держат руку на пульсе и примут все меры для того, чтобы отстаивать интересы наших спортсменов. Но надо чётко оценить, насколько это правомочно и каковы шансы на присуждение Савелию медали Игр.

У каждого соревнования есть свои правила и регламенты, и им надо следовать. Мы все видели неспортивное поведение француза, который взял и срезал участок трассы. В горных лыжах, если ты пропускаешь флаг, то тебя снимают. Мне кажется, что это похожая ситуация и француз нарушил правила. А если нарушение было, то должно последовать наказание. И у нашего парня ведь, возможно, есть законные права на получение медали», — приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».