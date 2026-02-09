Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Свищёв: если есть возможность побороться за медаль Коростелёва, то это стоит сделать

Свищёв: если есть возможность побороться за медаль Коростелёва, то это стоит сделать
Савелий Коростелёв
Комментарии

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв заявил о необходимости борьбы за медаль Савелия Коростелёва в скиатлоне на Олимпиаде-2026. Он отметил, что нужно проанализировать возможность защиты прав россиянина.

«Конечно, если есть возможность и законные права побороться за медаль Савелия Коростелева, то это стоит сделать. Если регламент это позволяет, то почему бы и нет. Я думаю, что юристы Федерации лыжных гонок России и юристы Олимпийского комитета России держат руку на пульсе и примут все меры для того, чтобы отстаивать интересы наших спортсменов. Но надо чётко оценить, насколько это правомочно и каковы шансы на присуждение Савелию медали Игр.

У каждого соревнования есть свои правила и регламенты, и им надо следовать. Мы все видели неспортивное поведение француза, который взял и срезал участок трассы. В горных лыжах, если ты пропускаешь флаг, то тебя снимают. Мне кажется, что это похожая ситуация и француз нарушил правила. А если нарушение было, то должно последовать наказание. И у нашего парня ведь, возможно, есть законные права на получение медали», — приводит слова Свищёва «РИА Новости Спорт».

Материалы по теме
«Это невероятный успех!» Морилов — о результате Коростелёва в скиатлоне на ОИ-2026
Сорин назвал ошибки Савелия Коростелёва, стоившие ему олимпийской медали
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android