Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Главная Олимпиада 2026 Новости

«В основном маты». Итальянский лыжник — о русских словах, которые узнал от Коростелёва

«В основном маты». Итальянский лыжник — о русских словах, которые узнал от Коростелёва
Комментарии

Итальянский лыжник Элиа Барп, поддерживающий дружеские отношения с россиянином Савелием Коростелёвым, рассказал, каким словам его научил российский спортсмен.

«Вообще-то, я знаю в основном маты (улыбается). Но мы большие друзья. Надеюсь, с ним потренироваться в будущем. Я хочу получать опыт с ним», — сказал Барп в интервью Okko.

Ранее Барп занял 14-е место в скиатлоне на Олимпийских играх — 2026, в этой же гонке Коростелёв финишировал четвёртым, уступив третьему месту 1,5 секунды.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

Зимние Олимпийские игры проходят в итальянских городах Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. Отметим, что из России в нейтральном статусе на Игры отправились 13 спортсменов, в их числе Аделия Петросян и Пётр Гуменник (фигурное катание), Савелий Коростелёв и Дарья Непряева (лыжные гонки), Ксения Коржова и Анастасия Семёнова (конькобежный спорт).

