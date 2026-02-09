Ирина Роднина прокомментировала информацию о готовности МОК вернуть Россию в мировой спорт

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на информацию о возможном решении Международного олимпийского комитета о возвращении России в мировой спорт.

«Вы не видите положительной динамики? Наших спортсменов допустили до Олимпийских игр. Да, в усечённом порядке, но допустили. Во многих видах видах спорта на чемпионатах мира выступают российские юниоры с полной формой допуска. Хотеть большего не вредно, однако это не происходит в один момент. У каждой федерации по разным видам спорта есть свои особенности регламента. Особенно это касается командных видов спорта — там всё ещё сложнее. МОК рекомендует вернуть наших спортсменов, но последнее слово будет за федерациями. Биатлон не допустил нас до Олимпиады, а лыжи допустили. То же самое с фигурным катанием. Не допускали только командно», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

На текущей Олимпиаде в Италии в нейтральном статусе выступают 13 россиян.