Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Не против российского спортсмена». Роднина — о проблемах Гуменника с правами на музыку

«Не против российского спортсмена». Роднина — о проблемах Гуменника с правами на музыку
Ирина Роднина
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о проблемах фигуриста Петра Гуменника с правами на КП сезона-2025/2026. Она отметила, что вопросы правообладателей появились благодаря не только российскому спортсмену.

«У других спортсменов тоже есть сложности с авторскими правами на музыку. Понятно, что мы волнуемся за нашего Гуменника, но это не против российского спортсмена. Просто пошла такая тенденция. На Олимпийских играх такого никогда не было. Значит, что-то изменилось. Наверное, самое главное то, что мы не в курсе. А не в курсе мы из-за того, что ОКР в последние годы вычеркнут из жизни большого спорта. То же самое можно сказать про федерации, где наше членство приостановлено. Может быть, из-за этого мы не в курсе изменений», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
Видео
Видео: выступление Анастасии Губановой в ПП командного турнира на Олимпиаде-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android