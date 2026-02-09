«Не против российского спортсмена». Роднина — о проблемах Гуменника с правами на музыку

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о проблемах фигуриста Петра Гуменника с правами на КП сезона-2025/2026. Она отметила, что вопросы правообладателей появились благодаря не только российскому спортсмену.

«У других спортсменов тоже есть сложности с авторскими правами на музыку. Понятно, что мы волнуемся за нашего Гуменника, но это не против российского спортсмена. Просто пошла такая тенденция. На Олимпийских играх такого никогда не было. Значит, что-то изменилось. Наверное, самое главное то, что мы не в курсе. А не в курсе мы из-за того, что ОКР в последние годы вычеркнут из жизни большого спорта. То же самое можно сказать про федерации, где наше членство приостановлено. Может быть, из-за этого мы не в курсе изменений», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.