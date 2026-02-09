«Мне безумно приятно и лестно». Скрипач Акопян — о выборе его музыки к КП Гуменника

Российский и армянский скрипач Эдгар Акопян прокомментировал ситуацию, с которой накануне своего выступления на Олимпиаде-2026 столкнулся российский фигурист Пётр Гуменник.

За несколько дней до выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии Гуменник получил запрет на использование музыки из фильма «Парфюмер» к своей короткой программе из-за проблем с авторскими правами. В итоге тренерским штабом спортсмена было принято решение использовать музыкальную композицию Акопяна Waltz 1805. Это саундтрек из кинофильма «Онегин», по мотивам которого поставлена также произвольная программа Гуменника.

— Произвольную программу Пётр исполняет под саундтрек «Онегина», но эта музыка написана другим композитором. Поэтому тренерский состав был знаком с музыкой из фильма, и так получилось, что их выбор для короткой программы пал на мою композицию. Наверное, она была ближе для Петра и по катанию, и по всему остальному.

Я достаточно много работаю с фигурным катанием и при написании музыки изначально закладываю возможность использовать её фигуристами. У них есть определённые точки в программе. Наверное, они посчитали, что «Парфюмера» Гуменника можно адаптировать под произведение Waltz 1805.

— Вам приятно, что на Олимпийских играх прозвучит ваша композиция?

— Мне безумно приятно и лестно. Уважаю наших фигуристов, считаю их великими спортсменами. Но мне неприятно, что с нашими спортсменами случаются такие чудеса не по их вине и не по их воле. Считаю кощунством, что за три дня до соревнований спортсмену запретили выступать под музыку.

— Искусство принадлежит народу…

— Конечно! Пётр решил кататься под «Парфюмера» на Олимпийских играх, авторы должны быть рады, что спортсмен обратил внимание на их музыку.

Поэтому у меня не возникло никаких вопросов, когда Пётр решил использовать Waltz 1805. Мы сразу решили это в юридической плоскости, — цитирует Акопяна «Матч ТВ».

Короткие программы мужчин на Олимпиаде-2026 пройдут 10 февраля.