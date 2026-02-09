Стали известны составы сборной Норвегии по лыжным гонкам на спринт на Олимпиаде-2026

Сегодня, 9 февраля, NRK опубликовал составы сборной Норвегии по лыжным гонкам на спринт классическим стилем в рамках Олимпийских игр — 2026. Начало квалификации женского спринта — завтра, 10 февраля, в 11:15 мск. Мужской пролог запланирован на 11:55.

Женщины: Кристин Ставос Шистад, Юли Бьервиг Дривенес, Ингрид Бергене Обрекк и Милла Андреассен.

Мужчины: Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Харальд Эстберг Амундсен и Оскар Опстад Вике.

Ранее в мужском скиатлоне победу одержал Йоханнес Клебо из Норвегии. Серебро досталось французскому лыжнику Матису Деложу, а тройку сильнейших замкнул Мартин Лёвстрём Нюэнгет. Савелий Коростелёв — четвёртый.