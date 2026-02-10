Выступление Посашкова в шорт-треке на ОИ-2026 10 февраля: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в шорт-треке состоится квалификация на дистанции 1000 м среди мужчин. Российский шорт-трекист Иван Посашков примет участие в соревнованиях. 21-летний спортсмен выступит в седьмом заезде. Состязание начнётся в 13:10 мск. В прямом эфире его покажет Оkko.

Посашков, как и другие российские спортсмены, принимает участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. В рамках соревнований по шорт-треку будет разыграно девять комплектов наград — по четыре у мужчин и женщин, а также один в смешанной дисциплине.

Олимпиада-2026: главное: