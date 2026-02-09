Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Швейцарцы Алльмен и Неф выиграли командную комбинацию горнолыжников на Олимпиаде-2026

Франьо фон Алльмен и Танги Неф
Комментарии

Швейцарские горнолыжники Франьо фон Алльмен и Танги Неф одержали победу в командной комбинации (слалом) на зимней Олимпиаде-2026. Их результат на финише — 2.44,04.

Второе место на соревнованиях в Стельвио досталось двум командам: представителям Австрии Винсенту Крихмайру и Мануэлю Феллеру и представителям Швейцарии — Марко Одерматту и Лоику Мейару. Они проиграли чемпионам 0,99 секунды.

Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Комбинация. Команды. Слалом
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Окончено
1
Швейцария
2
Австрия
2
Швейцария

Ранее во фристайле Матильда Гремо (Швейцария) взяла золотую медаль Игр-2026 в слоупстайле. По итогам трёх попыток она набрала 86,96 балла. Серебро досталось китаянке Эйлин Гу, которая лидировала после первой попытки (86,58 балла). Тройку сильнейших замкнула Меган Олдхэм (Канада), набрав 76,46 балла.

Матильда Гремо обошла Эйлин Гу в слоупстайле и завоевала золото Олимпиады-2026
