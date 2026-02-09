Швейцарцы Алльмен и Неф выиграли командную комбинацию горнолыжников на Олимпиаде-2026
Швейцарские горнолыжники Франьо фон Алльмен и Танги Неф одержали победу в командной комбинации (слалом) на зимней Олимпиаде-2026. Их результат на финише — 2.44,04.
Второе место на соревнованиях в Стельвио досталось двум командам: представителям Австрии Винсенту Крихмайру и Мануэлю Феллеру и представителям Швейцарии — Марко Одерматту и Лоику Мейару. Они проиграли чемпионам 0,99 секунды.
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Комбинация. Команды. Слалом
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Окончено
1
Швейцария
2
Австрия
2
Швейцария
Ранее во фристайле Матильда Гремо (Швейцария) взяла золотую медаль Игр-2026 в слоупстайле. По итогам трёх попыток она набрала 86,96 балла. Серебро досталось китаянке Эйлин Гу, которая лидировала после первой попытки (86,58 балла). Тройку сильнейших замкнула Меган Олдхэм (Канада), набрав 76,46 балла.
Комментарии
