Ирина Роднина высказалась о победе Ильи Малинина в командных соревнованиях на ОИ-2026

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о победе сборной США и, в частности, двукратного чемпиона мира Ильи Малинина в командном турнире на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

«Я поздравляю Малинина. Насколько мне известно, он сделал ошибку в короткой программе. Илья пытался реабилитироваться и принести результат своей команде в произвольной программе», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В составе сборной США, помимо Малинина, золото выиграли Алиса Лью, Эмбер Гленн, Элли Кам/Дэниэл О’Ши, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.