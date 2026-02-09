Ирина Роднина высказалась о победе Ильи Малинина в командных соревнованиях на ОИ-2026
Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о победе сборной США и, в частности, двукратного чемпиона мира Ильи Малинина в командном турнире на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Итог
09 февраля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Окончено
1
США
69
2
Япония
68
3
Италия
60
«Я поздравляю Малинина. Насколько мне известно, он сделал ошибку в короткой программе. Илья пытался реабилитироваться и принести результат своей команде в произвольной программе», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В составе сборной США, помимо Малинина, золото выиграли Алиса Лью, Эмбер Гленн, Элли Кам/Дэниэл О’Ши, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.
