Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Олимпиада 2026

Ирина Роднина высказалась о победе Ильи Малинина в командных соревнованиях на ОИ-2026

Ирина Роднина высказалась о победе Ильи Малинина в командных соревнованиях на ОИ-2026
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина высказалась о победе сборной США и, в частности, двукратного чемпиона мира Ильи Малинина в командном турнире на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Итог
09 февраля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Окончено
1
США
69
2
Япония
68
3
Италия
60

«Я поздравляю Малинина. Насколько мне известно, он сделал ошибку в короткой программе. Илья пытался реабилитироваться и принести результат своей команде в произвольной программе», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В составе сборной США, помимо Малинина, золото выиграли Алиса Лью, Эмбер Гленн, Элли Кам/Дэниэл О’Ши, Мэдисон Чок/Эван Бэйтс.

