Впервые на Олимпиаде-2026 в Италии спортсмен выиграл две золотые медали

24-летний швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым спортсменом, которому удалось выиграть две золотые медали на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

7 февраля фон Алльмен одержал победу в финале Олимпиады-2026 в скоростном спуске, продемонстрировав результат в 1.51,61.

Сегодня, 9 февраля, Франьо вместе с соотечественником Танги Нефом одержали победу в командной комбинации (слалом). Отметим, что Франьо после своей части был четвёртым, это Неф привёл команду к золоту.

Нельзя не отметить, что для фон Алльмена медали в Италии – дебютные олимпийские. Ранее он не принимал участия в подобного уровня соревнованиях.