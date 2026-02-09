Впервые на Олимпиаде-2026 в Италии спортсмен выиграл две золотые медали
24-летний швейцарский горнолыжник Франьо фон Алльмен стал первым спортсменом, которому удалось выиграть две золотые медали на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
7 февраля фон Алльмен одержал победу в финале Олимпиады-2026 в скоростном спуске, продемонстрировав результат в 1.51,61.
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Скоростной спуск
07 февраля 2026, суббота. 13:30 МСК
Окончено
1
Франьо фон Алльмен
Швейцария
1:51.61
2
Джованни Франдзони
Италия
+0.20
3
Доминик Парис
Италия
+0.50
Сегодня, 9 февраля, Франьо вместе с соотечественником Танги Нефом одержали победу в командной комбинации (слалом). Отметим, что Франьо после своей части был четвёртым, это Неф привёл команду к золоту.
Олимпиада 2026. Горнолыжный спорт
Мужчины. Комбинация. Команды. Слалом
09 февраля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Окончено
1
Швейцария
2
Австрия
2
Швейцария
Нельзя не отметить, что для фон Алльмена медали в Италии – дебютные олимпийские. Ранее он не принимал участия в подобного уровня соревнованиях.
