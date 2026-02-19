Олимпиада-2026, фигурное катание, женщины, произвольная программа — где покажут трансляцию

Скидки
ОИ-2026. Хоккей(ж). США — Канада
21:10 Мск
Олимпиада-2026, Фигурное катание, женщины — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, произвольная программа

Комментарии

Сегодня, 19 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в фигурном катании пройдут соревнования в произвольной программе у женщин. В состязании примет участие российская фигуристка Аделия Петросян. Старт соревнований запланирован на 21:00 мск. В прямом эфире их покажет Оkko.

Права на трансляцию произвольной программы женского турнира Олимпийских игр — 2026 по фигурному катанию в России принадлежат Okko.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Не началось

В фигурном катании разыгрывается пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Олимпиада-2026: главное:

