Олимпиада-2026, фигурное катание, женщины, произвольная программа — где покажут трансляцию

Сегодня, 19 февраля, на Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в фигурном катании пройдут соревнования в произвольной программе у женщин. В состязании примет участие российская фигуристка Аделия Петросян. Старт соревнований запланирован на 21:00 мск. В прямом эфире их покажет Оkko.

В фигурном катании разыгрывается пять комплектов наград: в командных соревнованиях, мужском и женском одиночном катании, в парном катании и в танцах на льду.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

