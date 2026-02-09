Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«У каждого разная нервная система». Роднина — о ситуации с правами на музыку на Олимпиаде

«У каждого разная нервная система». Роднина — о ситуации с правами на музыку на Олимпиаде
Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на проблемы фигуриста Петра Гуменника с правами на музыку в КП сезона-2025/2026.

«У каждого разная нервная система. Знаю, что подобная ситуация кого-то собирает, а кого-то разбивает. Те, кто любит бороться, наоборот, от такой ситуации соберут всю волю и желание в кулак. А для кого-то появляется оправдание, почему у него что-то не получилось», — сказала Роднина в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».

Материалы по теме
Преимущество нейтральных. Почему шансы Петросян и Гуменника выше, чем у соперников?
Преимущество нейтральных. Почему шансы Петросян и Гуменника выше, чем у соперников?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android