«У каждого разная нервная система». Роднина — о ситуации с правами на музыку на Олимпиаде

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина отреагировала на проблемы фигуриста Петра Гуменника с правами на музыку в КП сезона-2025/2026.

«У каждого разная нервная система. Знаю, что подобная ситуация кого-то собирает, а кого-то разбивает. Те, кто любит бороться, наоборот, от такой ситуации соберут всю волю и желание в кулак. А для кого-то появляется оправдание, почему у него что-то не получилось», — сказала Роднина в интервью «РИА Новости Спорт».

Ранее появилась информация, что Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».