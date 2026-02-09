Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Лука Берулава одним словом описал четвёртое место сборной Грузии в командном турнире ОИ

Лука Берулава одним словом описал четвёртое место сборной Грузии в командном турнире ОИ
Комментарии

Чемпион Европы – 2026 грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в парном катании с Анастасией Метёлкиной, прокомментировал выступление своей сборной в командном турнире Олимпийских игр – 2026 в Италии.

Сборная Грузии заняла четвёртое место, уступив бронзовым призёрам итальянцам четыре балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Итог
09 февраля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Окончено
1
США
69
2
Япония
68
3
Италия
60

«Я всё равно очень горд за свою команду. Очень сильно переживал за ребят, болел. Если описывать итог турнира для сборной Грузии одним словом — скажу «благоприятно». Нет разочарования. Мы показали хороший результат», — приводит слова Берулавы Sport24.

Отметим, что, выступая в команднике, Берулава и Метёлкина и в короткой программе, и в произвольной становились вторыми.

Материалы по теме
Малинин стал олимпийским чемпионом с США, а ученик Тутберидзе «утопил» Грузию. Как так?!
Малинин стал олимпийским чемпионом с США, а ученик Тутберидзе «утопил» Грузию. Как так?!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android