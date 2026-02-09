Лука Берулава одним словом описал четвёртое место сборной Грузии в командном турнире ОИ

Чемпион Европы – 2026 грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в парном катании с Анастасией Метёлкиной, прокомментировал выступление своей сборной в командном турнире Олимпийских игр – 2026 в Италии.

Сборная Грузии заняла четвёртое место, уступив бронзовым призёрам итальянцам четыре балла.

«Я всё равно очень горд за свою команду. Очень сильно переживал за ребят, болел. Если описывать итог турнира для сборной Грузии одним словом — скажу «благоприятно». Нет разочарования. Мы показали хороший результат», — приводит слова Берулавы Sport24.

Отметим, что, выступая в команднике, Берулава и Метёлкина и в короткой программе, и в произвольной становились вторыми.