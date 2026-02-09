Лука Берулава одним словом описал четвёртое место сборной Грузии в командном турнире ОИ
Поделиться
Чемпион Европы – 2026 грузинский фигурист Лука Берулава, выступающий в парном катании с Анастасией Метёлкиной, прокомментировал выступление своей сборной в командном турнире Олимпийских игр – 2026 в Италии.
Сборная Грузии заняла четвёртое место, уступив бронзовым призёрам итальянцам четыре балла.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Итог
09 февраля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Окончено
1
США
69
2
Япония
68
3
Италия
60
«Я всё равно очень горд за свою команду. Очень сильно переживал за ребят, болел. Если описывать итог турнира для сборной Грузии одним словом — скажу «благоприятно». Нет разочарования. Мы показали хороший результат», — приводит слова Берулавы Sport24.
Отметим, что, выступая в команднике, Берулава и Метёлкина и в короткой программе, и в произвольной становились вторыми.
Материалы по теме
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
18:35
-
18:23
-
18:10
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:54
-
17:43
-
17:41
-
17:35
-
17:31
-
17:23
-
17:19
-
17:07
-
17:00
-
16:48
-
16:39
-
16:31
-
16:24
-
16:16
-
16:13
-
16:04
-
15:59
-
15:34
-
15:19
-
15:07
-
14:59
-
14:43
-
14:25
-
14:17
-
14:14
-
13:58
-
13:58
-
13:36
-
13:34