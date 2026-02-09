Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Российская танцовщица рассказала о кастинге для участия в церемонии открытия ОИ-2026

Российская танцовщица рассказала о кастинге для участия в церемонии открытия ОИ-2026
Комментарии

Российская танцовщица Софья Гурская рассказала о кастинге для участия в церемонии открытия Олимпийских игр – 2026.

– Как проходил просмотр?
– Не скажу, что просмотр был сложным. Всех желающих собрали в одном месте. С нас снимали сразу мерки, видимо, для костюмеров. Далее клеили личный номер на футболку, вели в танцевальный зал. Там было несколько хореографов. Они нам давали несложную хореографию. Мы повторяли за ними какие-то движение. Зал они снимали на GoPro. Я понимаю, так они смотрели за кандидатами, чтобы понять, кто им подходит. Мне не было сложно, я много лет танцую.

– Там были профессиональные танцоры?
– Нет. Там было много желающих с разным уровнем подготовки. Разных возрастов: и 18-20 лет, и 50+. Я так понимаю, они отбирали общий танцевальный состав, а потом уже внутри распределяли, кто на каком уровне владеет танцем, кто на каком уровне может танцевать, и распределяли в разные группы. Меня вот выбрали в группу финального закрытия. Были ещё профессиональные танцоры. Балич изначально отобрал профессионалов: у нас открывали церемонию артисты театра «Ла Скала», были артисты из Академии Брера. Но были и волонтёры, как я, которые просто прошли отбор, — сказала Гурская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Сергиенко.

Материалы по теме
«Зрители и не заметили, что что-то пошло не так». Закулисье церемонии открытия ОИ-2026
Эксклюзив
«Зрители и не заметили, что что-то пошло не так». Закулисье церемонии открытия ОИ-2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android