Российская танцовщица рассказала о кастинге для участия в церемонии открытия ОИ-2026

Российская танцовщица Софья Гурская рассказала о кастинге для участия в церемонии открытия Олимпийских игр – 2026.

– Как проходил просмотр?

– Не скажу, что просмотр был сложным. Всех желающих собрали в одном месте. С нас снимали сразу мерки, видимо, для костюмеров. Далее клеили личный номер на футболку, вели в танцевальный зал. Там было несколько хореографов. Они нам давали несложную хореографию. Мы повторяли за ними какие-то движение. Зал они снимали на GoPro. Я понимаю, так они смотрели за кандидатами, чтобы понять, кто им подходит. Мне не было сложно, я много лет танцую.

– Там были профессиональные танцоры?

– Нет. Там было много желающих с разным уровнем подготовки. Разных возрастов: и 18-20 лет, и 50+. Я так понимаю, они отбирали общий танцевальный состав, а потом уже внутри распределяли, кто на каком уровне владеет танцем, кто на каком уровне может танцевать, и распределяли в разные группы. Меня вот выбрали в группу финального закрытия. Были ещё профессиональные танцоры. Балич изначально отобрал профессионалов: у нас открывали церемонию артисты театра «Ла Скала», были артисты из Академии Брера. Но были и волонтёры, как я, которые просто прошли отбор, — сказала Гурская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Сергиенко.