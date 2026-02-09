Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

У фаворитов Олимпиады Чок и Бэйтс возникли проблемы с коньками перед ритм-танцем — Вонг

У фаворитов Олимпиады Чок и Бэйтс возникли проблемы с коньками перед ритм-танцем — Вонг
Комментарии

Покрытие пьедестала почёта на Олимпийских играх – 2026 в Италии затупило лезвия коньков призёров командного турнира фигуристов, сообщает авторитетный американский журналист Джеки Вонг.

Напомним, командный турнир фигуристов на Олимпиаде накануне выиграла сборная США, второй стала команда Японии, тройку призёров замкнули итальянцы.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Итог
09 февраля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Окончено
1
США
69
2
Япония
68
3
Италия
60

По информации источника, фигуристам нужно будет заново заточить коньки и успеть привыкнуть к ощущениям после заточки за время тренировок перед индивидуальными соревнованиями.

Данный нюанс особенно важен для танцоров, которые уже сегодня, 9 февраля, представят свои ритм-танцы. В зону риска из-за покрытия подиума попадают фавориты соревнований – трёхкратные чемпионы мира американцы Мэдисон Чок и Эван Бэйтс, а также претенденты на медали – итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри. На то, чтобы привыкнуть к заточке, у них есть всего одна дневная тренировка.

