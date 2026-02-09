Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Всё пошло не по плану». Российская танцовщица — об участии в церемонии открытия ОИ-2026

«Всё пошло не по плану». Российская танцовщица — об участии в церемонии открытия ОИ-2026
Комментарии

Российская танцовщица Софья Гурская высказалась о церемонии открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане.

– Было классно, но очень волнительно. Особенно это ощущается, когда выступаешь последним, перед самым важным моментом. Ты видел, по сути, всё шоу из-за кулис, ждал своей очереди. У нас была прямая трансляция за кулисами, по радио мы слышали, что происходило на сцене. Мы видели, как уходили и возвращались танцоры перед нами. Радовались за них, а напряжение росло: понимали – вот-вот и мы пойдём. Я понимала, что это финальный аккорд, большая ответственность. У нас ещё всё пошло не по плану, не так, как мы репетировали.

– Ого, почему? Что-то пошло не так во время открытия?
– Шоу немного затянулось из-за зажжения огня. И у нас, танцоров, вышло немного импровизации. Это было очень неожиданно, но хорошо, что мы сумели моментально собраться. Мы все слушали хореографа, подстраивались, что-то меняли прямо на ходу. Мы не думали, что будет такая задержка. Хореографов ставили перед фактом, что нужно удлинить музыку. И хореограф нам в реальном времени через наушники говорила, что нужно делать каждую секунду. То есть у нас была заранее выученная программа, но её пришлось немного менять, — сказала Гурская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александрой Сергиенко.

