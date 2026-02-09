Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Главная Олимпиада 2026 Новости

Анастасия Метёлкина опубликовала откровенный пост по итогам командного турнира на ОИ-2026

Комментарии

Бывшая российская фигуристка Анастасия Метёлкина, которая катается в паре с Лукой Берулавой за Грузию, опубликовала пост по итогам командного турнира на Олимпийских играх – 2026. Грузия оказалась в шаге от медалей, закончив турнир на четвёртом месте.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Командные соревнования. Итог
09 февраля 2026, понедельник. 01:00 МСК
Окончено
1
США
69
2
Япония
68
3
Италия
60

«Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживает нас и мой путь. Ваши сообщения очень много значат для меня и дают мне силы продолжать двигаться вперёд и бороться до конца.

Хочу уточнить несколько моментов из моего интервью, потому что иногда его неправильно переводят. У меня были проблемы со спиной, и утром в день катания я почти не чувствовала ногу, но всё равно вышла на лёд и выложилась на полную.

О музыке. В старой версии нашей программы середина была длиннее, а концовка – короче. В новой версии середина короче, а концовка длиннее, поэтому у нас достаточно времени, чтобы закончить последовательность шагов. Во время катания играла старая версия, и, когда я это заметила в середине программы, я занервничала из-за концовки и немного поторопилась, что вызвало небольшие колебания, и, кажется, за это нам вычли баллы.

Мы продолжаем работать и очень надеемся, что с музыкой всё будет в порядке. Большое спасибо за все ваши сообщения, я все прочитала», — написала Метёлкина на своей странице в социальных сетях.

