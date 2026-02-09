Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Олимпиада 2026

«Это удар, мне очень тяжело». Самуэльссон — о провальном выступлении в эстафете на ОИ-2026

Комментарии

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал неудачное выступление в смешанной эстафете на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Шведы финишировали в эстафете пятыми. Самуэльссон, выступавший на первом этапе, зашёл сразу на два штрафных круга на стойке. Отставание, которое Себастиан привёз сборной, другие члены команды уже отыграть не смогли.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Германия

«Это был настоящий удар. Мне очень тяжело, я сильно разочарован своим выступлением. Я надеялся выступить гораздо лучше. Вначале я немного нервничал, но хорошо отстрелялся из положения лёжа. Затем всё начало сильно меняться, я начал промахиваться, нервничать. Ноги задрожали, и становилось всё труднее и труднее», — приводит слова Самуэльссона SVT.

