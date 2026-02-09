«Это удар, мне очень тяжело». Самуэльссон — о провальном выступлении в эстафете на ОИ-2026

Олимпийский чемпион 2018 года в эстафете, двукратный чемпион мира шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон прокомментировал неудачное выступление в смешанной эстафете на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Шведы финишировали в эстафете пятыми. Самуэльссон, выступавший на первом этапе, зашёл сразу на два штрафных круга на стойке. Отставание, которое Себастиан привёз сборной, другие члены команды уже отыграть не смогли.

«Это был настоящий удар. Мне очень тяжело, я сильно разочарован своим выступлением. Я надеялся выступить гораздо лучше. Вначале я немного нервничал, но хорошо отстрелялся из положения лёжа. Затем всё начало сильно меняться, я начал промахиваться, нервничать. Ноги задрожали, и становилось всё труднее и труднее», — приводит слова Самуэльссона SVT.