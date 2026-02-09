Скидки
Пётр Гуменник показал, как проводит время перед стартом на Олимпиаде-2026 в Италии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник показал, как проводит свободное от тренировок время перед стартом на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В свежем видео, которое фигурист опубликовал в своём телеграм-канале, он играет на синтезаторе.

Гуменник начнёт свой путь на Олимпиаде-2026 10 февраля. Пётр первым из участников представит свою короткую программу, в которой планирует исполнить следующий прыжковый контент: 4F+3T, 4S, 3A.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Не началось

Россиянин выступит в КП под композицию Waltz 1805 композитора Эдгара Акопяна. Это саундтрек из кинофильма «Онегин». Ранее Гуменнику запретили катать КП на музыку из фильма «Парфюмер», на которую программа изначально была поставлена, из-за проблем с авторскими правами.

