Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
21:30 Мск
«Горжусь братишкой». Мартен Фуркад отреагировал на победу сборной Франции в эстафете на ОИ

Комментарии

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на победу сборной Франции в смешанной эстафете на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Мартен наблюдал за гонкой с трибун, он тоже приехал на Игры.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Смешанная 4 x 6 км Эстафета
08 февраля 2026, воскресенье. 16:05 МСК
Окончено
1
Франция
2
Италия
3
Германия

«Горжусь этой командой. Браво Эрику Перро, Кентену Фийону Майе, Лу Жанмонно и Жулии Симон за эту великолепную гонку и браво всему персоналу, вы — душа этой команды.

P. S. Горжусь братишкой💙», — написал Фуркад на своей странице в соцсети.

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Напомним, Симон Фуркад – старший брат Мартена, является главным тренером мужской сборной Франции по биатлону.

