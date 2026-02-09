«Горжусь братишкой». Мартен Фуркад отреагировал на победу сборной Франции в эстафете на ОИ

Шестикратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на победу сборной Франции в смешанной эстафете на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Мартен наблюдал за гонкой с трибун, он тоже приехал на Игры.

«Горжусь этой командой. Браво Эрику Перро, Кентену Фийону Майе, Лу Жанмонно и Жулии Симон за эту великолепную гонку и браво всему персоналу, вы — душа этой команды.

P. S. Горжусь братишкой💙», — написал Фуркад на своей странице в соцсети.

Фото: из личного архива Мартена Фуркада

Напомним, Симон Фуркад – старший брат Мартена, является главным тренером мужской сборной Франции по биатлону.