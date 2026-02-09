Канадский музыкант пожаловался на Эмбер Гленн, которая выступила на ОИ под его композицию

Канадский иллюстратор Себ МакКинон, который выпускает музыку под псевдонимом CLANN, остался недоволен тем, что американская фигуристка Эмбер Гленн использовала его композицию в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026.

«Только что обнаружил, что на Олимпиаде фигуристка использовала для своей программы мою песню без разрешения. Её транслировали по всему миру. Это что, обычная практика на Олимпиадах?» — написал МакКинон на своей странице в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».