Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Канадский музыкант пожаловался на Эмбер Гленн, которая выступила на ОИ под его композицию

Канадский музыкант пожаловался на Эмбер Гленн, которая выступила на ОИ под его композицию
Комментарии

Канадский иллюстратор Себ МакКинон, который выпускает музыку под псевдонимом CLANN, остался недоволен тем, что американская фигуристка Эмбер Гленн использовала его композицию в произвольной программе на Олимпийских играх — 2026.

«Только что обнаружил, что на Олимпиаде фигуристка использовала для своей программы мою песню без разрешения. Её транслировали по всему миру. Это что, обычная практика на Олимпиадах?» — написал МакКинон на своей странице в социальных сетях.

Ранее появилась информация, что Гуменник не сможет исполнить свою короткую программу сезона-2025/2026 на Олимпиаде-2026 из-за проблем с авторскими правами на музыку из фильма «Парфюмер».

Материалы по теме
Новая музыка есть, а медаль? Выбираем лучшую ставку на выступление Гуменника на Олимпиаде!
Рейтинг
Новая музыка есть, а медаль? Выбираем лучшую ставку на выступление Гуменника на Олимпиаде!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android