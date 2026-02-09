Столкновение Коростелёва с Амундсеном в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Вчера, 8 февраля, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв и чемпион мира норвежец Харальд Амундсен столкнулись друг с другом в районе 11-го километра во время скиатлона (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Норвежец в падении, по всей видимости, пытался зацепиться за россиянина, однако Коростелёв устоял на ногах и продолжает занимать место в топ-5. Амундсен упал и отстал от лидирующей группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом столкновения лыжников.

Савелий Коростелёв остался на четвёртом месте по итогам скиатлона, ему до медали не хватило 1,5 секунды. Бронзовая награда досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету. Олимпийским чемпионом в скиатлоне стал норвежец Йоханнес Клебо.