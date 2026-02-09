Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Столкновение Коростелёва с Амундсеном в скиатлоне на Олимпиаде-2026

Столкновение Коростелёва с Амундсеном в скиатлоне на Олимпиаде-2026
Комментарии

Вчера, 8 февраля, 22-летний российский лыжник Савелий Коростелёв и чемпион мира норвежец Харальд Амундсен столкнулись друг с другом в районе 11-го километра во время скиатлона (10 км+10 км) на Олимпийских играх — 2026 в Италии. Норвежец в падении, по всей видимости, пытался зацепиться за россиянина, однако Коростелёв устоял на ногах и продолжает занимать место в топ-5. Амундсен упал и отстал от лидирующей группы. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фрагментом столкновения лыжников.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Источник видео

Савелий Коростелёв остался на четвёртом месте по итогам скиатлона, ему до медали не хватило 1,5 секунды. Бронзовая награда досталась норвежцу Мартину Лёвстрёму Нюэнгету. Олимпийским чемпионом в скиатлоне стал норвежец Йоханнес Клебо.

Материалы по теме
Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Что случилось после скиатлона?
Коростелёва оставили без медали Олимпиады. Что случилось после скиатлона?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android