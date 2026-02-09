Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Олимпиада 2026

Габриэла Пападакис: я потеряла работу, потому что заговорила о насилии в спорте

Габриэла Пападакис: я потеряла работу, потому что заговорила о насилии в спорте
Олимпийская чемпионка 2022 года, пятикратная чемпионка мира в танцах на льду французская фигуристка Габриэла Пападакис опубликовала призыв к болельщикам перед стартом индивидуальных видов в фигурном катании на Олимпиаде-2026.

«Я обожаю свой вид спорта. Правда обожаю. Он подарил мне путешествия по всему миру, самые яркие воспоминания в жизни и закалил меня множеством способов. Но он же и сильно навредил мне. Я делюсь своим опытом, потому что верю в спорт, где молодым спортсменам не придётся проходить через то, что пришлось пройти мне, чтобы осуществить свои мечты.

Однако невероятно сложно сделать спорт безопаснее, когда голоса пострадавших продолжают замалчивать. Мне пришлось завершить свою спортивную карьеру, потому что я больше не могла терпеть насилие. И теперь, из-за того, что я об этом заговорила, я потеряла работу.

Я не позиционирую себя как жертву. Я использую свой опыт, чтобы подчеркнуть реальность: пока пострадавших наказывают за то, что они говорят правду, спорт не сможет по-настоящему измениться или стать безопаснее. Пока разворачиваются зимние Олимпийские игры, я призываю вас критически осмысливать это зрелище. У зрителей есть сила, и то, на что мы выбираем смотреть, кого поддерживать, какие задавать вопросы или отворачиваться, помогает формировать культуру спорта», — написала Пападакис на своей странице в соцсети.

Напомним, Пападакис была отстранена от комментирования фигурного катания на Олимпийских играх якобы по просьбе своего бывшего партнёра и действующего спортсмена Гийома Сизерона на фоне скандала вокруг книги Габриэлы. Работа Пападакис на Олимпиаде могла вызвать «конфликт интересов».

