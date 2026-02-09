Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Это никогда не надоест». Клебо опубликовал пост о завоевании золота в скиатлоне на ОИ

«Это никогда не надоест». Клебо опубликовал пост о завоевании золота в скиатлоне на ОИ
Комментарии

Шестикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал пост после завоевания первой медали на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Клебо стал лучшим в скиатлоне (10+10 км).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон, 20 км. Мужчины. Результаты:

  1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0.
  2. Матис Делож (Франция) — отставание 2,0.
  3. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +2,1.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1

«Вау. Это никогда не надоест. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Вечно благодарен, что могу продолжать гнаться за своими мечтами снова и снова», — написал Клебо на своей странице в соцсети.

Нельзя не отметить, что Клебо впервые в карьере взял золото Олимпиады в дистанционной гонке.

Материалы по теме
Клебо превратился в настоящего монстра. Как Большунов ему в этом помог?
Клебо превратился в настоящего монстра. Как Большунов ему в этом помог?
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android