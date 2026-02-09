«Это никогда не надоест». Клебо опубликовал пост о завоевании золота в скиатлоне на ОИ
Шестикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал пост после завоевания первой медали на Олимпийских играх – 2026 в Италии.
Клебо стал лучшим в скиатлоне (10+10 км).
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон, 20 км. Мужчины. Результаты:
- Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0.
- Матис Делож (Франция) — отставание 2,0.
- Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +2,1.
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Скиатлон 2 x 10 км.
08 февраля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Йоханнес Хёсфлот Клебо
Норвегия
46:11.0
2
Матис Делож
Франция
+2.0
3
Мартин Лёвстрём Нюэнгет
Норвегия
+2.1
«Вау. Это никогда не надоест. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Вечно благодарен, что могу продолжать гнаться за своими мечтами снова и снова», — написал Клебо на своей странице в соцсети.
Нельзя не отметить, что Клебо впервые в карьере взял золото Олимпиады в дистанционной гонке.
