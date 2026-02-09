«Это никогда не надоест». Клебо опубликовал пост о завоевании золота в скиатлоне на ОИ

Шестикратный олимпийский чемпион, 15-кратный чемпион мира норвежский лыжник Йоханнес Клебо опубликовал пост после завоевания первой медали на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Клебо стал лучшим в скиатлоне (10+10 км).

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Скиатлон, 20 км. Мужчины. Результаты:

Йоханнес Клебо (Норвегия) — 46.11,0. Матис Делож (Франция) — отставание 2,0. Мартин Лёвстрём Нюэнгет (Норвегия) +2,1.

«Вау. Это никогда не надоест. Спасибо всем, кто меня поддерживает. Вечно благодарен, что могу продолжать гнаться за своими мечтами снова и снова», — написал Клебо на своей странице в соцсети.

Нельзя не отметить, что Клебо впервые в карьере взял золото Олимпиады в дистанционной гонке.