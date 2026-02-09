Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
21:30 Мск
Олимпиада 2026

«Это вам не первенство ЖЭКа». Роднина высказалась о шансах Петросян и Гуменника на ОИ-2026

Комментарии

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы Ирина Роднина призналась, что у неё нет ожиданий от выступлений россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Фигуристы отобрались на личный турнир в нейтральном статусе.

— От Петросян и Гуменника никаких ожиданий нет. Хочу только пожелать им хорошего катания, потому что Олимпийские игры — очень тяжёлые и ответственные соревнования. Легко там ничего не бывает. Это вам не первенство ЖЭКа, не первенство страны и континента и даже не первенство мира, а совершенно другие соревнования. На Олимпиаде происходят всякие случаи, но, если ты добрался до таких высот, будь готов отстаивать свою работу и убеждения.

— Насколько наши способны попасть в медали с учётом ситуации с Гуменником и новостей о травме Петросян?
— Меня тренер учил никогда не рассказывать о своих травмах, чтобы не давать никому повода обсуждать. Сейчас, вероятно, другая форма работы: лучше рассказать. Мне кажется, это лишний раз делается для того, чтобы, если есть какие-то ошибки и недочёты, можно было на что-то их сослать. Если человек приехал и добился того, чтобы выступать на Олимпиаде, надо быть готовым ко всему: травма, соперники. Да, есть многие промахи, но всё равно — собирайся и соревнуйся.

Реально ли будет Петросян и Гуменнику бороться за медали с такими конкурентами? Олимпийские игры тем и прекрасны, что там всякое происходит. И мы много раз были свидетелями того, что есть одни фавориты, а выигрывают — совершенно другие. Один из самых наглядных примеров — Лёша Урманов. На него вообще никто не рассчитывал. Тогда был большой список претендентов и фаворитов, а в итоге выиграл Лёша.

А то, что наших вряд ли можно назвать фаворитами, — лишний раз доказывает, что выиграть может буквально каждый. К ним есть одно-единственное требование — на Олимпийских играх всегда надо кататься чисто, поэтому нам осталось только дождаться катания Петросян и Гуменника, — приводит слова Родниной Sport24.

Комментарии
