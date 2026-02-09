Дарья Олесик стала 13-й в первом заезде в женских одноместных санях на Олимпиаде-2026

Российская саночница Дарья Олесик занимает 13-е место после первой попытки выступления в женских одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. Спортсменка преодолела дистанцию за 53,289. Первое место заняла представительница Германии Мерле-Малоу Фребель (52,590).

Основной турнир у женщин-одиночниц на Олимпиаде проходит с 9 по 10 февраля. Саночники на Играх базируются на бобслейно-санной трассе в Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.