Дарья Олесик стала 13-й в первом заезде в женских одноместных санях на Олимпиаде-2026
Российская саночница Дарья Олесик занимает 13-е место после первой попытки выступления в женских одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. Спортсменка преодолела дистанцию за 53,289. Первое место заняла представительница Германии Мерле-Малоу Фребель (52,590).
Олимпиада 2026. Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 1-я попытка
09 февраля 2026, понедельник. 18:55 МСК
Окончено
1
Мерле-Малоу Фребель
Германия
52.590
2
Юлия Таубиц
Германия
+0.048
3
Верена Хофер
Италия
+0.271
Основной турнир у женщин-одиночниц на Олимпиаде проходит с 9 по 10 февраля. Саночники на Играх базируются на бобслейно-санной трассе в Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
