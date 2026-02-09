Скидки
Олимпиада 2026

Стало известно, какие шведские лыжники примут участие в личных спринтах на Олимпиаде-2026

Стало известно, какие шведские лыжники примут участие в личных спринтах на Олимпиаде-2026
Комментарии

Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на спринтерские гонки классическим стилем в рамках Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. Начало квалификации женского спринта — завтра, 10 февраля, в 11:15 мск. Мужской пролог запланирован на 11:55.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:15 МСК
Не началось
Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Мужчины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:55 МСК
Не началось

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Личный спринт, классический стиль. Состав сборной Швеции

Женщины:

Йонна Сундлинг;
Линн Сван;
Майя Дальквист
Йоханна Хагстрём.

Мужчины:

Алвар Мюльбак;
Эдвин Ангер;
Антон Гран;
Юхан Хегстрём.

Отметим, что в составе сборной Швеции есть чемпионка Олимпиады-2022 в Пекине в спринте. Это Йонна Сундлинг. Однако в Пекине лыжники бежали спринт коньком.

