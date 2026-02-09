Стало известно, какие шведские лыжники примут участие в личных спринтах на Олимпиаде-2026

Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на спринтерские гонки классическим стилем в рамках Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. Начало квалификации женского спринта — завтра, 10 февраля, в 11:15 мск. Мужской пролог запланирован на 11:55.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Личный спринт, классический стиль. Состав сборной Швеции
Женщины:
Йонна Сундлинг;
Линн Сван;
Майя Дальквист
Йоханна Хагстрём.
Мужчины:
Алвар Мюльбак;
Эдвин Ангер;
Антон Гран;
Юхан Хегстрём.
Отметим, что в составе сборной Швеции есть чемпионка Олимпиады-2022 в Пекине в спринте. Это Йонна Сундлинг. Однако в Пекине лыжники бежали спринт коньком.