Стало известно, какие шведские лыжники примут участие в личных спринтах на Олимпиаде-2026

Стал известен состав сборной Швеции по лыжным гонкам на спринтерские гонки классическим стилем в рамках Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. Начало квалификации женского спринта — завтра, 10 февраля, в 11:15 мск. Мужской пролог запланирован на 11:55.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Личный спринт, классический стиль. Состав сборной Швеции

Женщины:

Йонна Сундлинг;

Линн Сван;

Майя Дальквист

Йоханна Хагстрём.

Мужчины:

Алвар Мюльбак;

Эдвин Ангер;

Антон Гран;

Юхан Хегстрём.

Отметим, что в составе сборной Швеции есть чемпионка Олимпиады-2022 в Пекине в спринте. Это Йонна Сундлинг. Однако в Пекине лыжники бежали спринт коньком.