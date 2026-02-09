Пётр Гуменник провёл тренировку за день до старта на Олимпиаде-2026 в Италии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник в очередной раз потренировался перед стартом на Олимпийских играх – 2026, которые проходят в Италии.

Сегодня, 9 февраля, за день до старта личного турнира у мужчин Гуменник провёл вечернюю сессию.

Вне прогона фигурист отрабатывал такой прыжковый контент, как четверной лутц, четверной сальхов, четверной флип, тройной аксель и каскад четверной флип – тройной тулуп.

Также Гуменник в тренировочном режиме откатал свою короткую программу, он допустил степ-аут на четверном флипе, сделал каскад четверной лутц – тройной тулуп и упал на тройном акселе.