Олимпиада 2026

Пётр Гуменник провёл тренировку за день до старта на Олимпиаде-2026 в Италии

Пётр Гуменник провёл тренировку за день до старта на Олимпиаде-2026 в Италии
Комментарии

Действующий чемпион России в одиночном катании Пётр Гуменник в очередной раз потренировался перед стартом на Олимпийских играх – 2026, которые проходят в Италии.

Сегодня, 9 февраля, за день до старта личного турнира у мужчин Гуменник провёл вечернюю сессию.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Не началось

Вне прогона фигурист отрабатывал такой прыжковый контент, как четверной лутц, четверной сальхов, четверной флип, тройной аксель и каскад четверной флип – тройной тулуп.

Также Гуменник в тренировочном режиме откатал свою короткую программу, он допустил степ-аут на четверном флипе, сделал каскад четверной лутц – тройной тулуп и упал на тройном акселе.

