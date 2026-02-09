Скидки
Сноуборд. Женщины. Биг-эйр. Финал
Олимпиада 2026

Конькобежный спорт на Олимпиаде-2026, женщины, 1000 м: результаты

Конькобежка Ютта Лердам с рекордом выиграла финал Олимпиады-2026 в Италии на 1000 м
Комментарии

Шестикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка Ютта Лердам выиграла золото Олимпийских игр – 2026 в Италии на дистанции 1000 м с рекордом Игр. Спортсменка преодолела предложенную дистанцию за 1.12,31.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
09 февраля 2026, понедельник. 19:25 МСК
Окончено
1
Ютта Лердам
Нидерланды
1:12.31
2
Фемке Кок
Нидерланды
+0.28
3
Михо Такаги
Япония
+1.64

Серебро соревнований взяла пятикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка, специализирующаяся в беге на спринтерских дистанциях, Фемке Кок. Интересно, что до выступления Лердам она тоже побила олимпийский рекорд. Её время — 1.12,59.

Тройку призёров же замкнула двукратная олимпийская чемпионка из Японии Михо Такаги (1.13,95). До выдающихся забегов Кок и Лердам именно ей принадлежал олимпийский рекорд на данной дистанции (1.13,19), она установила его на Олимпиаде-2022.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
