Санный спорт. Женщины. Одиночки. Заезд 3 и 4
19:00 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026, Лыжные гонки, спринт (женщины) — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, классический стиль, квалификация

ОИ-2026, Лыжные гонки, спринт (женщины) — смотреть онлайн, прямая трансляция квалификации
Во вторник, 10 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 продолжатся соревнования по лыжным гонкам. В рамках соревновательного дня состоится женский спринт. Состязания пройдут в Валь-ди-Фьемме на стадионе Тезеро. Россию представит лыжница Дарья Непряева. В прямом эфире состязания покажет Okko.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:15 МСК
Не началось

В общей сложности в лыжных гонках будет разыграно 12 комплектов наград. На Олимпиаде-2026 выступят два российских лыжника — Савелий Коростелёв и Дарья Непряева. В прямом эфире гонки покажет сервис Okko. Непряева и Коростелёв смогут выступить в четырёх личных дисциплинах: спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и масс-старте. Всего в состязаниях смогут выступить 296 лыжников: 148 мужчин и 148 женщин.

Календарь Олимпийских игр - 2026
