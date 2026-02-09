Фото: боксёр Джейк Пол расплакался после победы своей невесты на Олимпиаде-2026 в Италии

Популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол не смог сдержать эмоций после того, как его невеста, шестикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка Ютта Лердам с олимпийским рекордом взяла золото в финале дистанции 1000 м на Играх-2026 в Италии. Спортсменка преодолела предложенную дистанцию за 1.12,31 и впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.

Фото: скриншот из трансляции

Серебро соревнований выиграла пятикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка, специализирующаяся в беге на спринтерских дистанциях, Фемке Кок. До выступления Лердам она тоже побила олимпийский рекорд. Её время — 1.12,59. Однако Ютта, на ОИ-2022 взявшая в этом виде серебро, перебила достижение соотечественницы.

Джейк Пол поддерживал свою невесту на трибунах вместе с её родителями.

Ютта и Джейк вступили в отношения в 2023 году. Пол сделал предложение руки и сердца Лердам в марте 2025 года.

Отметим, что перед стартом соревнований Лердам подверглась общественной критике за то, что прилетела на Олимпиаду в Италию на частном самолёте и пропустила церемонию открытия Игр.