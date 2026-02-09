Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — США
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Дарья Олесик занимает 14-е место после второй попытки в женских санях на ОИ-2026

Дарья Олесик занимает 14-е место после второй попытки в женских санях на ОИ-2026
Комментарии

Российская саночница Дарья Олесик занимает 14-е место после второй попытки выступления в женских одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. Спортсменка преодолела дистанцию за 1.46,651. Первое место занимает представительница Германии Юлия Таубиц (1.45,188).

Олимпиада 2026. Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
09 февраля 2026, понедельник. 20:35 МСК
Окончено
1
Юлия Таубиц
Германия
1:45.188
2
Мерле-Малоу Фребель
Германия
+0.061
3
Элина Ева Витола
Латвия
+0.495

Основной турнир у женщин-одиночниц на Олимпиаде проходит с 9 по 10 февраля. Саночники на Играх базируются на бобслейно-санной трассе в Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Материалы по теме
Итальянский чемпион выступил на Олимпиаде с российским флагом на шлеме. Как и зачем?!
Фото
Итальянский чемпион выступил на Олимпиаде с российским флагом на шлеме. Как и зачем?!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android