Дарья Олесик занимает 14-е место после второй попытки в женских санях на ОИ-2026
Российская саночница Дарья Олесик занимает 14-е место после второй попытки выступления в женских одноместных санях на Олимпийских играх — 2026. Спортсменка преодолела дистанцию за 1.46,651. Первое место занимает представительница Германии Юлия Таубиц (1.45,188).
Олимпиада 2026. Санный спорт
Женщины. Одноместные сани. 2-я попытка
09 февраля 2026, понедельник. 20:35 МСК
Окончено
1
Юлия Таубиц
Германия
1:45.188
2
Мерле-Малоу Фребель
Германия
+0.061
3
Элина Ева Витола
Латвия
+0.495
Основной турнир у женщин-одиночниц на Олимпиаде проходит с 9 по 10 февраля. Саночники на Играх базируются на бобслейно-санной трассе в Кортина-д'Ампеццо. Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в нейтральном статусе. Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.
