ОИ-2026. Хоккей (ж). Швейцария — США
22:40 Мск
В каком виде спорта у России будет первая медаль Олимпиады-2026?

В каком виде спорта у России будет первая медаль Олимпиады-2026?
Комментарии

В Италии продолжаются зимние Олимпийские игры – 2026. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград.

На Олимпиаде в нейтральном статусе выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Это Савелий Коростелёв (лыжные гонки), Дарья Непряева (лыжные гонки), Аделия Петросян (фигурное катание), Пётр Гуменник (фигурное катание), Никита Филиппов (ски-альпинизм), Иван Посашков (шорт-трек), Алёна Крылова (шорт-трек), Ксения Коржова (конькобежный спорт), Анастасия Семёнова (конькобежный спорт), Павел Репилов (санный спорт), Дарья Олесик (санный спорт), Семён Ефимов (горнолыжный спорт), Юлия Плешкова (горнолыжный спорт).

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «В каком виде спорта у России будет первая медаль Олимпиады-2026?».

На данный момент лучшим достижением среди россиян на Играх-2026 является четвёртое место 22-летнего российского лыжника Савелия Коростелёва в скиатлоне.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
