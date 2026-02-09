Стали известны стартовые номера Непряевой и Коростелёва в прологе спринта на Олимпиаде

Опубликованы стартовые листы прологов спринтов в классическом стиле на Олимпийских играх – 2026 в Италии, которые пройдут завтра, 10 февраля. Начало квалификации женского спринта – в 11:15 мск. Мужской пролог запланирован на 11:55.

Российская лыжница Дарья Непряева выйдет на старт пролога под 34-м номером, а Савелий Коростелёв – под 38-м.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Личный спринт, классический стиль. Стартовые листы (частично)

Женщины:

4. Надине Фендрих (Швейцария).

6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

8. Линн Сван (Швеция).

12. Лаура Гиммлер (Германия).

14. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

16. Колетта Ридцек (Германия).

18. Майя Дальквист (Швеция).

24. Йонна Сундлинг (Швеция).

26. Юханна Матинтало (Финляндия).

28. Йоханна Хагстрём (Швеция).

34. Дарья Непряева (Россия).

Мужчины:

2. Харальд Эстберг Амундсен (Норвегия).

3. Ришар Жув (Франция).

8. Бен Огден (США).

11. Альвар Мюльбак (Швеция).

17. Гус Шумахер (США).

18. Жуль Шаппа (Франция).

22. Валерио Гронд (Швейцария).

24. Йоханнес Клебо (Норвегия).

26. Эрик Вальнес (Норвегия).

28. Эдвин Ангер (Швеция).

29. Люка Шанава (Франция).

30. Федерико Пеллегрино (Италия).

38. Савелий Коростелёв (Россия).