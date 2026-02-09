«Думаю о тебе, Линдси». Синнер отреагировал на страшное падение Вонн

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер отреагировал на тяжёлую травму олимпийской чемпионки 2010 года, двукратной чемпионки мира 41-летней американской горнолыжницы Линдси Вонн, которая упала во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Думаю о тебе, Линдси», — написал Синнер на своей странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Линдси Вонн находится в стабильном состоянии после жёсткого падения во время соревнований по скоростному спуску на Олимпийских играх — 2026.