Определились финалисты турнира кёрлингистов в миксте на Олимпиаде-2026 в Италии

Сборные США и Швеции по кёрлингу вышли в финал смешанных пар (микста) на Олимпийских играх – 2026, которые проходят в Италии.

Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Микст. Результаты полуфиналов:

США (Кори Тисс, Кори Дропкин) – Италия (Стефания Константини, Амос Мозанер) – 9:8;

Швеция (Изабелла Врано, Расмус Врано) – Великобритания (Дженнифер Доддс, Брюс Моуэт) – 9:3.

Нельзя не отметить, что итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер выиграли Олимпиаду-2022 в Пекине в этом виде. На домашних Играх им не удалось повторить свой успех.

Финал и матч за третье место в миксте у кёрлингистов пройдут завтра, 10 февраля. Начало матча за бронзу – в 16:05 мск, за золото – в 20:05.