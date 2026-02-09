Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Канада — Чехия
Главная Олимпиада 2026 Новости

Кёрлинг на Олимпиаде-2026, микст: результаты полуфиналов

Определились финалисты турнира кёрлингистов в миксте на Олимпиаде-2026 в Италии
Комментарии

Сборные США и Швеции по кёрлингу вышли в финал смешанных пар (микста) на Олимпийских играх – 2026, которые проходят в Италии.

Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Микст. Результаты полуфиналов:

США (Кори Тисс, Кори Дропкин) – Италия (Стефания Константини, Амос Мозанер) – 9:8;
Швеция (Изабелла Врано, Расмус Врано) – Великобритания (Дженнифер Доддс, Брюс Моуэт) – 9:3.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. 1/2 финала. Великобритания — Швеция
09 февраля 2026, понедельник. 20:05 МСК
Великобритания
Окончено
3:9
Швеция
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. 1/2 финала. Италия — США
09 февраля 2026, понедельник. 20:05 МСК
Италия
Окончено
8:9
США

Нельзя не отметить, что итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер выиграли Олимпиаду-2022 в Пекине в этом виде. На домашних Играх им не удалось повторить свой успех.

Финал и матч за третье место в миксте у кёрлингистов пройдут завтра, 10 февраля. Начало матча за бронзу – в 16:05 мск, за золото – в 20:05.

Комментарии
