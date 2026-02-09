Определились финалисты турнира кёрлингистов в миксте на Олимпиаде-2026 в Италии
Поделиться
Сборные США и Швеции по кёрлингу вышли в финал смешанных пар (микста) на Олимпийских играх – 2026, которые проходят в Италии.
Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Микст. Результаты полуфиналов:
США (Кори Тисс, Кори Дропкин) – Италия (Стефания Константини, Амос Мозанер) – 9:8;
Швеция (Изабелла Врано, Расмус Врано) – Великобритания (Дженнифер Доддс, Брюс Моуэт) – 9:3.
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. 1/2 финала. Великобритания — Швеция
09 февраля 2026, понедельник. 20:05 МСК
Великобритания
Окончено
3:9
Швеция
Олимпиада 2026. Кёрлинг
Микст. 1/2 финала. Италия — США
09 февраля 2026, понедельник. 20:05 МСК
Италия
Окончено
8:9
США
Нельзя не отметить, что итальянцы Стефания Константини и Амос Мозанер выиграли Олимпиаду-2022 в Пекине в этом виде. На домашних Играх им не удалось повторить свой успех.
Финал и матч за третье место в миксте у кёрлингистов пройдут завтра, 10 февраля. Начало матча за бронзу – в 16:05 мск, за золото – в 20:05.
Комментарии
- 9 февраля 2026
-
22:59
-
22:52
-
22:50
-
22:31
-
22:15
-
21:58
-
21:55
-
21:54
-
21:45
-
21:38
-
21:32
-
21:29
-
21:14
-
21:03
-
20:46
-
20:22
-
20:04
-
20:02
-
20:00
-
19:42
-
19:30
-
19:27
-
19:18
-
19:01
-
18:56
-
18:49
-
18:35
-
18:23
-
18:10
-
18:00
-
17:55
-
17:55
-
17:54
-
17:43
-
17:41