Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 9 февраля 2026 года

Сегодня, 9 февраля, продолжились соревнования по кёрлингу в миксте на Олимпийских играх – 2026 в Италии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня, по итогам которого определились финалисты.
Олимпийские игры — 2026. Кёрлинг. Микст. Результаты на 9 февраля
13-й тур:
США — Италия — 6:7;
Швейцария — Канада — 4:8;
Норвегия — Южная Корея — 8:5;
Чехия — Эстония — 8:4.
Результаты группового этапа (общие):
1. Великобритания — 8 (побед) — 1 (поражение).
2. Италия — 6 — 3.
3. США — 6 — 3.
4. Швеция — 5 — 4.
5. Канада — 4 — 5.
6. Норвегия — 4 — 5.
7. Швейцария — 4 — 5.
8. Чехия — 3 — 6.
9. Южная Корея — 3 — 6.
10. Эстония — 2 — 7.
Полуфиналы:
США (Кори Тисс, Кори Дропкин) – Италия (Стефания Константини, Амос Мозанер) – 9:8;
Швеция (Изабелла Врано, Расмус Врано) – Великобритания (Дженнифер Доддс, Брюс Моуэт) – 9:3.
Таким образом, за золото Олимпиады-2026 в миксте поборются сборные США и Швеции.