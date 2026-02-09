Скидки
Главная Олимпиада 2026 Новости

ОИ-2026, Фигурное катание, мужчины — смотреть онлайн, прямая трансляция короткой программы

Комментарии

Сегодня, 10 февраля, продолжатся соревнования по фигурному катанию на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательного дня свои короткие программы покажут мужчины. Старт соревнований запланирован на 20:30 по московскому времени. Посмотреть соревнования можно на онлайн платформе Okko.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Короткая программа
10 февраля 2026, вторник. 20:30 МСК
Не началось

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские фигуристы не принимают участия в командном турнире Олимпиады-2026.

