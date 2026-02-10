Скидки
Санный спорт. Женщины. Одиночки. Заезд 3 и 4
19:00 Мск
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026, Биатлон, индивидуальная гонка (мужчины) — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 20 км

ОИ-2026, Биатлон, индивидуальная гонка (мужчины) — смотреть онлайн, прямая трансляция
Комментарии

Сегодня, 10 февраля, продолжатся соревнования по биатлону на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В рамках соревновательного дня в индивидуальной гонке на 20 км выступят мужчины. Старт соревнований запланирован на 15:30 по московскому времени. Посмотреть соревнования можно на онлайн-платформе Okko.

Биатлон. Олимпийские игры-2026. Антхольц-Антерсельва, Италия
Мужчины. 20 км Индивидуальная гонка
10 февраля 2026, вторник. 15:30 МСК
Не началось

Олимпийские игры — 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступят 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. Российские биатлонисты не принимают участия в командном турнире Олимпиады-2026.

Календарь Олимпийских игр - 2026
Биатлон на Олимпиаде-2026
Биатлон на Олимпиаде-2026
Комментарии
