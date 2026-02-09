Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Канада — Чехия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Джейк Пол обменялся «сердечками» с Юттой Лердам после того, как она выиграла золото на ОИ

Джейк Пол обменялся «сердечками» с Юттой Лердам после того, как она выиграла золото на ОИ
Популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол обменялся «сердечками» со своей невестой и шестикратной чемпионкой мира нидерландской конькобежкой Юттой Лердам после того, как она с олимпийским рекордом взяла золото в финале дистанции 1000 м на Играх-2026 в Италии. Спортсменка преодолела предложенную дистанцию за 1.12,31 и впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.

Олимпиада 2026. Конькобежный спорт
Женщины. 1000 м
09 февраля 2026, понедельник. 19:25 МСК
Окончено
1
Ютта Лердам
Нидерланды
1:12.31
2
Фемке Кок
Нидерланды
+0.28
3
Михо Такаги
Япония
+1.64

Фото: Кадр из официальной трансляции

Фото: Кадр из официальной трансляции

Серебро соревнований выиграла пятикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка, специализирующаяся в беге на спринтерских дистанциях, Фемке Кок. До выступления Лердам она тоже побила олимпийский рекорд. Её время — 1.12,59. Однако Ютта, на ОИ-2022 взявшая в этом виде серебро, перебила достижение соотечественницы.

Джейк Пол поддерживал свою невесту на трибунах вместе с её родителями.

Ютта и Джейк вступили в отношения в 2023 году. Пол сделал предложение руки и сердца Лердам в марте 2025 года.

