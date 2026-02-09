21-летняя японка Кокомо Мурасе выиграла золото Олимпиады-2026 в биг-эйре
Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира 2025 года, 21-летняя японская сноубордистка Кокомо Мурасе выиграла золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Италии в дисциплине биг-эйр. В финале она набрала ровно 179 баллов. Серебро взяла представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт, тройку призёров замкнула 18-летняя Ён Ю Сён из Южной Кореи.
Олимпиада 2026. Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
09 февраля 2026, понедельник. 21:30 МСК
Окончено
1
Кокомо Мурасе
Япония
179.00
2
Зои Садовски-Синнотт
Новая Зеландия
172.25
3
Ён Ю Сён
Южная Корея
171.00
Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Мурасе в возрасте 17 лет и 3 месяцев стала самым молодым призёром зимних Олимпийских игр среди японских спортсменов. Тогда она побила рекорд фигуристки Мао Асады.
