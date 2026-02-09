Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Канада — Чехия
Сноуборд на Олимпиаде-2026, женщины, биг-эйр: результаты

21-летняя японка Кокомо Мурасе выиграла золото Олимпиады-2026 в биг-эйре
Комментарии

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира 2025 года, 21-летняя японская сноубордистка Кокомо Мурасе выиграла золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Италии в дисциплине биг-эйр. В финале она набрала ровно 179 баллов. Серебро взяла представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт, тройку призёров замкнула 18-летняя Ён Ю Сён из Южной Кореи.

Олимпиада 2026. Сноуборд
Женщины. Биг-эйр. Финал
09 февраля 2026, понедельник. 21:30 МСК
Окончено
1
Кокомо Мурасе
Япония
179.00
2
Зои Садовски-Синнотт
Новая Зеландия
172.25
3
Ён Ю Сён
Южная Корея
171.00

Олимпийский игры — 2026. Сноуборд. Биг-эйр. Женщины. Финал:

  1. Кокомо Мурасе (Япония) — 179,00 балла.
  2. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) - 172.25.
  3. Ён Ю Сён (Южная Корея) — 171.00.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Мурасе в возрасте 17 лет и 3 месяцев стала самым молодым призёром зимних Олимпийских игр среди японских спортсменов. Тогда она побила рекорд фигуристки Мао Асады.

