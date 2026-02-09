21-летняя японка Кокомо Мурасе выиграла золото Олимпиады-2026 в биг-эйре

Бронзовый призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира 2025 года, 21-летняя японская сноубордистка Кокомо Мурасе выиграла золотую медаль Олимпийских игр – 2026 в Италии в дисциплине биг-эйр . В финале она набрала ровно 179 баллов. Серебро взяла представительница Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт, тройку призёров замкнула 18-летняя Ён Ю Сён из Южной Кореи.

Олимпийский игры — 2026. Сноуборд. Биг-эйр. Женщины. Финал:

Кокомо Мурасе (Япония) — 179,00 балла. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия) - 172.25. Ён Ю Сён (Южная Корея) — 171.00.

Напомним, на Олимпиаде-2022 в Пекине Мурасе в возрасте 17 лет и 3 месяцев стала самым молодым призёром зимних Олимпийских игр среди японских спортсменов. Тогда она побила рекорд фигуристки Мао Асады.