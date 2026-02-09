Скидки
ОИ-2026. Хоккей (ж). Канада — Чехия
23:10 Мск
Олимпиада 2026

Прыжки с трамплина на Олимпиаде-2026, мужчины, средний трамплин: результаты

Немец Раймунд неожиданно выиграл Олимпиаду-2026 в прыжках со среднего трамплина
Комментарии

25-летний немец Филипп Раймунд сенсационно выиграл золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в прыжках со среднего трамплина. Его результат в финале за два прыжка составил 274,1 балла. Оба его прыжка стали лучшими по оценке среди участников. Серебро соревнований взял Кацпер Томасяк (270,7 балла) из Польши. Бронзу между собой поделят японец Рэн Никайдо и швейцарец Грегор Дешванден (у обоих — 266,0).

Олимпиада 2026. Прыжки с трамплина
Мужчины. Средний трамплин. Финал
09 февраля 2026, понедельник. 22:12 МСК
Окончено
1
Филипп Раймунд
Германия
274.1
2
Кацпер Томасяк
Польша
270.7
3
Рэн Никайдо
Япония
266.0
3
Грегор Дешванден
Швейцария
266.0

Олимпийский игры — 2026. Прыжки со среднего трамплина. Мужчины. Финал:

1. Филипп Раймунд (Германия) – 274,1 балла.
2. Кацпер Томасяк (Польша) – 270,7.
3. Рэн Никайдо (Япония) – 266,0.
3. Грегор Дешванден (Швейцария)…
6. Домен Превц (Словения) – 261,8…
8. Рёю Кобаяси (Япония) – 260,6.
9. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 259,8.

Стоит отметить, что до участия в Олимпиаде-2026 Раймунду ни разу в карьере не удавалось достичь победы даже на этапах Кубка мира.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
