Немец Раймунд неожиданно выиграл Олимпиаду-2026 в прыжках со среднего трамплина

25-летний немец Филипп Раймунд сенсационно выиграл золото Олимпийских игр – 2026 в Италии в прыжках со среднего трамплина . Его результат в финале за два прыжка составил 274,1 балла. Оба его прыжка стали лучшими по оценке среди участников. Серебро соревнований взял Кацпер Томасяк (270,7 балла) из Польши. Бронзу между собой поделят японец Рэн Никайдо и швейцарец Грегор Дешванден (у обоих — 266,0).

Олимпийский игры — 2026. Прыжки со среднего трамплина. Мужчины. Финал:

1. Филипп Раймунд (Германия) – 274,1 балла.

2. Кацпер Томасяк (Польша) – 270,7.

3. Рэн Никайдо (Япония) – 266,0.

3. Грегор Дешванден (Швейцария)…

6. Домен Превц (Словения) – 261,8…

8. Рёю Кобаяси (Япония) – 260,6.

9. Йоханн Андре Форфанг (Норвегия) – 259,8.

Стоит отметить, что до участия в Олимпиаде-2026 Раймунду ни разу в карьере не удавалось достичь победы даже на этапах Кубка мира.