Джейк Пол: выступление Ютты на ОИ-2026 — одно из самых важных событий в истории спорта

Популярный американский боксёр и блогер Джейк Пол дал оценку тому, что его невеста, шестикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка Ютта Лердам с олимпийским рекордом взяла золото в финале дистанции 1000 м на Играх-2026 в Италии. Спортсменка преодолела предложенную дистанцию за 1.12,31 и впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой.

«Мы только что стали свидетелями одного из самых важных спортивных событий в истории. Доктор всё расскажет. Словами не передать, как я тобой горжусь», — написал Пол на своей странице в социальной сети Х.

Серебро соревнований выиграла пятикратная чемпионка мира нидерландская конькобежка, специализирующаяся в беге на спринтерских дистанциях, Фемке Кок. До выступления Лердам она тоже побила олимпийский рекорд. Её время — 1.12,59. Однако Ютта, на ОИ-2022 взявшая в этом виде серебро, перебила достижение соотечественницы.

Джейк Пол поддерживал свою невесту на трибунах вместе с её родителями.

Ютта и Джейк вступили в отношения в 2023 году. Пол сделал предложение руки и сердца Лердам в марте 2025 года.