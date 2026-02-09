Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 9 февраля 2026 года, таблица

Сегодня, 9 февраля, завершился третий официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. В его рамках было разыграно шесть комплектов медалей в пяти видах спорта (горнолыжный спорт, фристайл, конькобежный спорт, прыжки с трамплина и сноуборд).

По итогам дня сборная Норвегии продолжает удерживать лидирующую позицию (три золота, одно серебро, две бронзы). Швейцария за счёт золотых медалей Матильды Гремо (слоупстайл) и Франьо фон Алльмена/Танги Нефа (командная комбинация) поднялась на вторую строчку. Тройку лучших замыкает команда Японии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 9 февраля 2026 года:

По общему количеству медалей (9) в данный момент лидирует команда Италии, выступающая дома.