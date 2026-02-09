Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация. Скоростной спуск
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 9 февраля 2026 года, таблица

Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 9 февраля 2026 года, таблица
Комментарии

Сегодня, 9 февраля, завершился третий официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. В его рамках было разыграно шесть комплектов медалей в пяти видах спорта (горнолыжный спорт, фристайл, конькобежный спорт, прыжки с трамплина и сноуборд).

По итогам дня сборная Норвегии продолжает удерживать лидирующую позицию (три золота, одно серебро, две бронзы). Швейцария за счёт золотых медалей Матильды Гремо (слоупстайл) и Франьо фон Алльмена/Танги Нефа (командная комбинация) поднялась на вторую строчку. Тройку лучших замыкает команда Японии.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 9 февраля 2026 года:

По общему количеству медалей (9) в данный момент лидирует команда Италии, выступающая дома.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Материалы по теме
Медали Олимпиады-2026 разваливаются прямо в руках у спортсменов. Что за халтура? Медали Олимпиады-2026 разваливаются прямо в руках у спортсменов. Что за халтура?
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
24/7
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android