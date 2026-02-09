Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир
Показать ещё Все новости
Все новости
Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация. Скоростной спуск
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
12:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 в Италии на 9 февраля 2026 года

Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 9 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 9 февраля, в третий официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии, российские спортсмены продолжили борьбу за медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартов, в которых они принимали участие.

Олимпийские игры — 2026. Санный спорт

Женщины. Одноместные сани. Россиянка Дарья Олесик стала 13-й в первой попытке.

Женщины. Одноместные сани. Россиянка Дарья Олесик показала 14-й результат во второй попытке.

Основной турнир у женщин-одиночниц на Олимпиаде проходит с 9 по 10 февраля. Саночники на Играх базируются на бобслейно-санной трассе в Кортина-д'Ампеццо.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля.

Календарь Олимпиады-2026
Медальный зачёт Олимпиады-2026
Материалы по теме
Дарья Олесик, санный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Истории
Дарья Олесик, санный спорт — Наши в Италии на Олимпиаде-2026
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
24/7
Всё об Олимпиаде-2026 в одном месте: как удобно следить за Играми на «Чемпионате»
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android