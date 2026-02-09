Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 9 февраля 2026 года

Сегодня, 9 февраля, в третий официальный соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии, российские спортсмены продолжили борьбу за медали. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартов, в которых они принимали участие.

Олимпийские игры — 2026. Санный спорт

Женщины. Одноместные сани. Россиянка Дарья Олесик стала 13-й в первой попытке.

Женщины. Одноместные сани. Россиянка Дарья Олесик показала 14-й результат во второй попытке.

Основной турнир у женщин-одиночниц на Олимпиаде проходит с 9 по 10 февраля. Саночники на Играх базируются на бобслейно-санной трассе в Кортина-д'Ампеццо.

Российские спортсмены принимают участие в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо в статусе индивидуальных нейтральных атлетов (AIN). Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля.