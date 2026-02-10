Спринт с участием Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026: во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 10 февраля, в Валь-ди-Фьемме (Италия) лыжницы поборются за награды в личном спринте классическим стилем в рамках Олимпийских игр – 2026. Квалификация соревнований начнётся в 11:15 мск, финал назначен на 15:13 мск.

В прямом эфире спринт с участием Дарьи Непряевой на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

В соревнованиях примет участие обладательница Кубка России – 2024/2025 российская лыжница Дарья Непряева. Она выйдет на старт пролога под 34-м номером.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Личный спринт, классический стиль. Стартовый лист пролога (частично). Женщины

4. Надине Фендрих (Швейцария).

6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).

8. Линн Сван (Швеция).

12. Лаура Гиммлер (Германия).

14. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).

16. Колетта Ридцек (Германия).

18. Майя Дальквист (Швеция).

24. Йонна Сундлинг (Швеция).

26. Юханна Матинтало (Финляндия).

28. Йоханна Хагстрём (Швеция).

34. Дарья Непряева (Россия).