Санный спорт. Женщины. Одиночки. Заезд 3 и 4
Олимпиада 2026

Олимпиада 2026, лыжные гонки, спринт (женщины) — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, классический стиль, финал

Финал женского спринта на Олимпиаде-2026: смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию
Сегодня, 10 февраля, в Валь-ди-Фьемме (Италия) лыжницы поборются за награды в личном спринте классическим стилем в рамках Олимпийских игр – 2026. Финал соревнований назначен на 15:13 мск.

Лыжные гонки. Олимпийские игры-2026. Вальтеллина, Италия
Женщины. Спринт 1.5 км. Классический стиль. Квалификация
10 февраля 2026, вторник. 11:15 МСК
Не началось
В прямом эфире финал женского спринта в лыжных гонках на Олимпиаде-2026 покажет платформа Okko.

Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Личный спринт, классический стиль. Стартовый лист квалификации (частично). Женщины

4. Надине Фендрих (Швейцария).
6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
8. Линн Сван (Швеция).
12. Лаура Гиммлер (Германия).
14. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).
16. Колетта Ридцек (Германия).
18. Майя Дальквист (Швеция).
24. Йонна Сундлинг (Швеция).
26. Юханна Матинтало (Финляндия).
28. Йоханна Хагстрём (Швеция).
34. Дарья Непряева (Россия).

Календарь Олимпиады-2026
Реальные шансы Коростелёва и Непряевой на Олимпиаде-2026: даже одна медаль будет чудом
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

