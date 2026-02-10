Финал женского спринта на Олимпиаде-2026: смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию

Сегодня, 10 февраля, в Валь-ди-Фьемме (Италия) лыжницы поборются за награды в личном спринте классическим стилем в рамках Олимпийских игр – 2026. Финал соревнований назначен на 15:13 мск.
Олимпийские игры — 2026. Лыжные гонки. Личный спринт, классический стиль. Стартовый лист квалификации (частично). Женщины
4. Надине Фендрих (Швейцария).
6. Ясми Йоэнсуу (Финляндия).
8. Линн Сван (Швеция).
12. Лаура Гиммлер (Германия).
14. Кристине Ставос Шистад (Норвегия).
16. Колетта Ридцек (Германия).
18. Майя Дальквист (Швеция).
24. Йонна Сундлинг (Швеция).
26. Юханна Матинтало (Финляндия).
28. Йоханна Хагстрём (Швеция).
34. Дарья Непряева (Россия).